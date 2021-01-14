Полиция и Росгвардия пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге
13:00 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Представители правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства, один из участников дебоша госпитализирован, сообщил журналистам начальник пресс- службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами спецназа Росгвардии ОМОН ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан. В центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику провокационных действий, у него поврежден палец на руке", - сообщил Горелых.
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