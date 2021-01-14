В ЕС мучных червей признали безопасной едой для людей

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Евросоюза признали мучных червей безопасной едой для людей. Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что жёлтые мучные черви подходят для питания и богаты белками.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на научного сотрудника агентства Эрмолаоса Вервериса.

Ожидается, что после этого решения разрешение на продажу жёлтых мучных червей — личинок мучного жука — по всему Евросоюзу последует в ближайшие месяцы. В сушёном виде черви по вкусу похожи на арахис. Главный компонент — белок, жир и клетчатка. Говорит Москва