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В ЕС мучных червей признали безопасной едой для людей

16:32 14.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Евросоюза признали мучных червей безопасной едой для людей. Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что жёлтые мучные черви подходят для питания и богаты белками.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на научного сотрудника агентства Эрмолаоса Вервериса.

Ожидается, что после этого решения разрешение на продажу жёлтых мучных червей — личинок мучного жука — по всему Евросоюзу последует в ближайшие месяцы. В сушёном виде черви по вкусу похожи на арахис. Главный компонент — белок, жир и клетчатка.  Говорит Москва

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