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В школах и вузах следует не только обучать, но и прививать нравственные принципы - Кравцов

17:32 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебные заведения должны не только давать знания, но и прививать человеку определенные нравственные качества, это послужит общему прогрессу, считает министр просвещения Сергей Кравцов.

"Важно, чтобы система образования - и школьное <...>, и вузовское - давала не только знания, что мы абсолютно должны и будем делать, но и формировала те нравственные качества, которые позволят миру сохраниться, странам развиваться, быть человеку не только успешным, но и в определенной степени счастливым", - сказал Кравцов в четверг на экспертной дискуссии "Профессиональная и социальная успешность. Школа и вуз - чей вклад весомее?", которая организована в рамках Гайдаровского форума.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно- практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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