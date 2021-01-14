Глава российских мусульман привился от коронавируса
18:30 14.01.2021 Источник: НГ-Online
Муфтий Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом «НГ» сообщила руководитель пресс-службы Духовного Управления Мусульман России Диляра Ахметова.
«Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин сделал двухвекторную прививку Спутник V от коронавируса COVID-19»,- говорится в сообщении. Первую прививку муфтий, а также члены его семьи. получили еще в ноябре 2020 года, а вторую — в декабре. «По прошествии необходимого времени, анализ показал достаточный уровень антител в крови муфтия».
Редакция НГ-Религии
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