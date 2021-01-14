Около 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос
19:20 14.01.2021 Источник: Интерфакс
Около 80% опрошенных американцев на фоне нынешней обстановки в США считают, что страна "расползается на части", сообщает в четверг издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный компанией Ipsos и порталом Axios.
Примерное то же число опрошенных заявили, что гордятся "быть американцами".
В то же время 56% респондентов согласились с точкой зрения, что президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от власти. The Hill отмечает рост подобных настроений в американском обществе: на прошлой неделе число заявлявших такое, согласно опросам, составляло 51%.
Однако 66% респондентов, относящих себя к "традиционным" республиканцам, выступили противниками такого шага.
Опрос проходил с 11 по 13 января, в нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет 4,6 процентных пункта.
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