Около 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос

19:20 Источник: Интерфакс

Около 80% опрошенных американцев на фоне нынешней обстановки в США считают, что страна "расползается на части", сообщает в четверг издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный компанией Ipsos и порталом Axios.

Примерное то же число опрошенных заявили, что гордятся "быть американцами".

В то же время 56% респондентов согласились с точкой зрения, что президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от власти. The Hill отмечает рост подобных настроений в американском обществе: на прошлой неделе число заявлявших такое, согласно опросам, составляло 51%.

Однако 66% респондентов, относящих себя к "традиционным" республиканцам, выступили противниками такого шага.

Опрос проходил с 11 по 13 января, в нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет 4,6 процентных пункта.