0
0
137
НОВОСТИ

Около 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос

19:20 14.01.2021 Источник: Интерфакс

Около 80% опрошенных американцев на фоне нынешней обстановки в США считают, что страна "расползается на части", сообщает в четверг издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный компанией Ipsos и порталом Axios.

Примерное то же число опрошенных заявили, что гордятся "быть американцами".

В то же время 56% респондентов согласились с точкой зрения, что президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от власти. The Hill отмечает рост подобных настроений в американском обществе: на прошлой неделе число заявлявших такое, согласно опросам, составляло 51%.

Однако 66% респондентов, относящих себя к "традиционным" республиканцам, выступили противниками такого шага.

Опрос проходил с 11 по 13 января, в нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет 4,6 процентных пункта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 14.01.2021
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса
0
35
20:00 14.01.2021
В Польше готовится закон, ограничивающий право соцсетей блокировать аккаунты
0
101
18:40 14.01.2021
Белоруссия готовится вооружить свои зенитно-ракетные войска ЗРК С-400
0
223
18:30 14.01.2021
Глава российских мусульман привился от коронавируса
0
186
18:00 14.01.2021
Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый - ВОЗ
0
270
17:39 14.01.2021
УЕФА разъяснила, что будет на ЧЕ 2020 с купленным билетом заболевшего болельщика
0
278
17:32 14.01.2021
В школах и вузах следует не только обучать, но и прививать нравственные принципы - Кравцов
0
239
17:12 14.01.2021
Россияне за рубежом имеют более 700 тыс. счетов на сумму около 13 трлн руб. - ФНС
0
356
17:00 14.01.2021
В Норвегии зафиксировано 23 смерти после вакцинации от коронавируса
0
811
16:32 14.01.2021
В ЕС мучных червей признали безопасной едой для людей
0
324

Возврат к списку