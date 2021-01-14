В Польше готовится закон, ограничивающий право соцсетей блокировать аккаунты
20:00 14.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Польша готовит закон, который ограничит право соцсетей блокировать аккаунты. После всеобщей блокировки страниц Дональда Трампа в США польское правительство объявило о подготовке мер, чтобы не допустить подобную ситуацию в стране.
Как пишет газета The Guardian, удаление не нарушающей закон информации будет запрещено. Издание ссылается на министерство юстиции Польши.
Ранее глава Twitter Джек Дорси признал, что блокировка аккаунта президента США создала опасный прецедент. При этом в целом он назвал решение правильным. Говорит Москва
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