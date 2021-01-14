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Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса

20:40 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Я сделал прививку", - заявил Володин. Он также подчеркнул, что количество депутатов, которые также приняли решение сделать прививку, увеличивается.

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