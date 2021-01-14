США подписали смертный приговор сотням тысяч йеменцев, признав хуситов террористами - ООН

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Соединенных Штатов внести движение "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене в список террористических организаций станет смертным приговором для сотен тысяч йеменцев, которым гуманитарные организации не смогут поставлять продовольствие из-за санкций. Об этом заявил в четверг директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации в Йемене.

"Это решение (принятое США - прим. ТАСС) должно быть пересмотрено, и, честно говоря, оно должно быть отменено", - подчеркнул он. "Это буквально станет смертным приговором для сотен тысяч, если не миллионов, невинных людей в Йемене", - добавил Бизли.

Он также сообщил, что на данный момент ООН доставляет еду 13 млн человек, в то время как еще 17 млн находятся на обеспечении различных гуманитарных организаций, которые не смогут работать в условиях санкций США. "По нашим расчетам, 80% людей в Йемене, 24 млн, столкнутся с нехваткой продовольствия. Это будет катастрофой", - уверен он.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, в свою очередь, заявил, что признание США хуситов террористической организацией может вызвать в Йемене голод такого масштаба, с которым страна не сталкивалась в течение сорока лет. "Какие гуманитарные последствия будет иметь это решение? - отметил он. - Ответ на этот вопрос - огромный по масштабу голод, с которым мы не сталкивались в течение сорока лет".

Замглавы ООН пояснил, что многие гуманитарные организации в условиях санкций просто не смогут работать в Йемене для доставки туда необходимых товаров, и призвал США отказаться от данного решения. "Смогут ли исключения из санкций для гуманитарных агентств предотвратить это? Ответ - нет. А что сможет? Пересмотр данного решения", - подчеркнул он.