Страница российской вакцины «Спутник V» некоторое время была заблокирована в Twitter
22:40 14.01.2021 Источник: Эхо Москвы
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