0
0
119
НОВОСТИ

Страница российской вакцины «Спутник V» некоторое время была заблокирована в Twitter

22:40 14.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Страница российской вакцины от коронавируса «Спутник V» непродолжительное время была заблокирована в социальной сети Twitter. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, который отвечает за разработку и производство вакцины. В руководстве социальной сети объясняют случившееся тем, что неизвестные пытались взломать страницу с территории США. К этому часу страницу уже разблокировали. Записи, которые там были размещены, не удалялись. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 14.01.2021
Макрон отклонил просьбу общественности о переносе праха Артюра Рембо в Пантеон
0
179
21:20 14.01.2021
США подписали смертный приговор сотням тысяч йеменцев, признав хуситов террористами - ООН
0
230
20:40 14.01.2021
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса
0
249
20:00 14.01.2021
В Польше готовится закон, ограничивающий право соцсетей блокировать аккаунты
0
271
19:20 14.01.2021
Около 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос
0
310
18:40 14.01.2021
Белоруссия готовится вооружить свои зенитно-ракетные войска ЗРК С-400
0
382
18:30 14.01.2021
Глава российских мусульман привился от коронавируса
0
329
18:00 14.01.2021
Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый - ВОЗ
0
427
17:39 14.01.2021
УЕФА разъяснила, что будет на ЧЕ 2020 с купленным билетом заболевшего болельщика
0
439
17:32 14.01.2021
В школах и вузах следует не только обучать, но и прививать нравственные принципы - Кравцов
0
372

Возврат к списку