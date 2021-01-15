Украина готова к компромиссам - Кравчук
09:00 15.01.2021 Источник: РБК
Украина готова к компромиссам, но любые требования к ней в форме диктата и обвинений неосуществимы. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук в интервью «Национальной службе новостей».
«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам», — считает Кравчук.
По словам бывшего президента, путем переговоров и компромиссов можно урегулировать ряд проблем, в том числе с поставкой воды в Крым. Она поступала в регион по Северо-Крымскому каналу, но в 2014 году Украина перекрыла его. РБК
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комментарии(1)
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Юстас 09:05 15.01.2021
Украина готова к компромиссам, для начала запретив русский язык по всей территории. Сделала то, на что не решился Гитлер.
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