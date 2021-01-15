0
1
217
НОВОСТИ

Украина готова к компромиссам - Кравчук

09:00 15.01.2021 Источник: РБК

Украина готова к компромиссам, но любые требования к ней в форме диктата и обвинений неосуществимы. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук в интервью «Национальной службе новостей».

«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам», — считает Кравчук.

По словам бывшего президента, путем переговоров и компромиссов можно урегулировать ряд проблем, в том числе с поставкой воды в Крым. Она поступала в регион по Северо-Крымскому каналу, но в 2014 году Украина перекрыла его. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Юстас 09:05 15.01.2021

Украина готова к компромиссам, для начала запретив русский язык по всей территории. Сделала то, на что не решился Гитлер.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 15.01.2021
Bloomberg узнал о планах Трампа после ухода с поста президента
0
11
10:20 15.01.2021
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15% - СМИ
0
47
10:05 15.01.2021
Во время штурма Капитолия в Вашингтоне находились десятки террористов из списков ФБР - WP
0
84
10:00 15.01.2021
Число признанных банкротами россиян за 2020 г. выросло почти на 73% - "Федресурс"
0
85
09:32 15.01.2021
КНДР на военном параде представила баллистическую ракету подводного базирования - ЦТАК
0
150
09:20 15.01.2021
Спутники Варламова вновь задержаны в Южном Судане
0
171
09:05 15.01.2021
Худрук "Ералаша" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни
0
267
22:40 14.01.2021
Страница российской вакцины «Спутник V» некоторое время была заблокирована в Twitter
0
669
22:00 14.01.2021
Макрон отклонил просьбу общественности о переносе праха Артюра Рембо в Пантеон
0
704
21:20 14.01.2021
США подписали смертный приговор сотням тысяч йеменцев, признав хуситов террористами - ООН
0
755

Возврат к списку