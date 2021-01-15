Худрук "Ералаша" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена Екатерина Белоцерковская.

"Он умер", - сказала она.

Режиссер 28 декабря сообщал агентству о своей госпитализации, до этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого до этого перевели в реанимацию.