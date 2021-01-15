Спутники Варламова вновь задержаны в Южном Судане

09:20 Источник: Газета.Ru

Блогер Илья Варламов сообщил о новом задержании своих спутников, в том числе его жены, в Южном Судане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Варламов рассказал, что его и основателя «Медиазоны» Петра Верлизова «заперли» в отеле в центре Джубы, где они должны дождаться результатов тестов на коронавирус нового типа перед депортацией. При этом остальной группе разрешили продолжить путешествие.

«Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя Мундари, где были запланированы съемки, но на обратном пути их остановили на блок-посту и опять арестовали», – отметил блогер. По его словам, спутники сообщили, что их арестовали, везут на военную базу и забирают телефоны, после чего никто из группы не выходил на связь.

«По геолокации видно, что моя жена, Любовь Варламова, директор Европейской Гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург действительно на военной базе в центре Джубы», – рассказал Варламов.

13 января Илья Варламов сообщил, что их с супругой, Петром Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. К вечеру того же дня россияне были освобождены. Впоследствии стало известно, что Варламов и Верзилов будут депортированы в Россию. Газета.Ru