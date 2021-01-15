Число признанных банкротами россиян за 2020 г. выросло почти на 73% - "Федресурс"
10:00 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число признанных банкротами граждан России за 2020 г. выросло на 72,6%, говорится в релизе проекта "Федресурс".
"В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 г., составило 119 тыс. 49, что на 72,6% больше, чем в 2019 г.", - говорится в материале.
В 2020 г., по данным "Федресурса", почти 95% банкротств происходили по инициативе самих граждан, в 2019 г. эта доля составляла 90,7%. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 г., до конца 2020 г. несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан РФ.
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