Во время штурма Капитолия в Вашингтоне находились десятки террористов из списков ФБР - WP
10:05 15.01.2021 Источник: Газета.Ru
Десятки людей, которые входят в списки террористов ФБР, находились в Вашингтоне во время проведения штурма Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post. Указанные бюро лица определены властями как потенциальная угроза безопасности, поскольку были внесены в перечень во время антитеррористических операций.
Газета также уточняет, что большинство присутствующих на событиях, связанных с выступлением сторонником действующего президента Дональда Трампа в американской столице, являются представителями расистских движений.
Как добавляет WP, данный факт ухудшает ситуацию с отсутствием достаточного обеспечения безопасности в городе на фоне прошедших выступлений американцев. Газета.Ru
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