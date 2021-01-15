Во время штурма Капитолия в Вашингтоне находились десятки террористов из списков ФБР - WP

10:05 Источник: Газета.Ru

Десятки людей, которые входят в списки террористов ФБР, находились в Вашингтоне во время проведения штурма Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post. Указанные бюро лица определены властями как потенциальная угроза безопасности, поскольку были внесены в перечень во время антитеррористических операций.

Газета также уточняет, что большинство присутствующих на событиях, связанных с выступлением сторонником действующего президента Дональда Трампа в американской столице, являются представителями расистских движений.

Как добавляет WP, данный факт ухудшает ситуацию с отсутствием достаточного обеспечения безопасности в городе на фоне прошедших выступлений американцев. Газета.Ru