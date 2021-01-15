Цены на сотовую связь могут вырасти на 15% - СМИ

10:20 Источник: Ведомости

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500–900 руб.: «Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.». Также, по прогнозу Content-Review, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Рост расходов связан не только с пандемией, но и с регуляторными нововведениями. К ним Content-Review, в частности, относит «социальный интернет», т. е. предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство. Реализация этой инициативы потребует около 150 млрд руб., т. е. примерно 10% ежегодной выручки российского рынка связи, говорит Половников, ссылаясь на отчеты самих операторов.

Еще около 10 млрд руб. потребует возможное внедрение Единой биометрической системы для удаленной идентификации абонентов (например, при дистанционном подключении eSIM). Ведомости