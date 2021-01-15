Цены на сотовую связь могут вырасти на 15% - СМИ
10:20 15.01.2021 Источник: Ведомости
О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500–900 руб.: «Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.». Также, по прогнозу Content-Review, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.
Рост расходов связан не только с пандемией, но и с регуляторными нововведениями. К ним Content-Review, в частности, относит «социальный интернет», т. е. предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство. Реализация этой инициативы потребует около 150 млрд руб., т. е. примерно 10% ежегодной выручки российского рынка связи, говорит Половников, ссылаясь на отчеты самих операторов.
Еще около 10 млрд руб. потребует возможное внедрение Единой биометрической системы для удаленной идентификации абонентов (например, при дистанционном подключении eSIM). Ведомости
НОВОСТИ
- 10:32 15.01.2021
- Bloomberg узнал о планах Трампа после ухода с поста президента
- 10:05 15.01.2021
- Во время штурма Капитолия в Вашингтоне находились десятки террористов из списков ФБР - WP
- 10:00 15.01.2021
- Число признанных банкротами россиян за 2020 г. выросло почти на 73% - "Федресурс"
- 09:32 15.01.2021
- КНДР на военном параде представила баллистическую ракету подводного базирования - ЦТАК
- 09:20 15.01.2021
- Спутники Варламова вновь задержаны в Южном Судане
- 09:05 15.01.2021
- Худрук "Ералаша" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни
- 09:00 15.01.2021
- Украина готова к компромиссам - Кравчук
- 22:40 14.01.2021
- Страница российской вакцины «Спутник V» некоторое время была заблокирована в Twitter
- 22:00 14.01.2021
- Макрон отклонил просьбу общественности о переносе праха Артюра Рембо в Пантеон
- 21:20 14.01.2021
- США подписали смертный приговор сотням тысяч йеменцев, признав хуситов террористами - ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать