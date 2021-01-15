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НОВОСТИ

Байден предложил план стимулирования экономики почти на $2 трлн

11:00 15.01.2021 Источник: Коммерсант.ru

Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса. Господин Байден в ходе избирательной кампании обещал усилить борьбу с последствиями пандемии.

Как пишет Reuters, план включает в себя: $415 млрд на борьбу с пандемией и вакцинацию; $1 трлн на прямую помощь домохозяйствам; $440 млрд на поддержку малого бизнеса организаций, наиболее пострадавших от пандемии.

Американцам предлагается выплатить по $1,4 тыс. на налогоплательщика в дополнение к уже одобренным $600. Таким образом, прямые выплаты за декабрь-январь составят $2 тыс., а с начала пандемии — $3,2 тыс.  Коммерсантъ

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