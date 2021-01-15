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НОВОСТИ

Футболист Артем Дзюба заразился коронавирусом

11:32 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы дал положительный результат. Об этом сообщает пресс- служба "Зенита".

Также коронавирусом заразился голкипер "Зенита" Андрей Лунев.

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