Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 3,5 млн

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 715. Общее количество инфицированных достигло 3 520 531, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составляет 0,7%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 636. Всего вылечились 2 909 680 человек. Число выписанных за сутки четыре дня, согласно данным штаба, превышает количество выявленных случаев заражения. Общая доля выздоровевших выросла до 82,6%.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 555 против 570 днем ранее, до 64 495. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%, следует из данных штаба.