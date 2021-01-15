Гриппа в России сегодня нет - Попова
12:00 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаи гриппа на сегодняшний день в России не зафиксированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.
"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - сказала она.
Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.
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