Гриппа в России сегодня нет - Попова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи гриппа на сегодняшний день в России не зафиксированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.