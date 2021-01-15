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НОВОСТИ

С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России

12:05 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы во всех регионах России с понедельника возобновят очные занятия, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах", - сказал он на брифинге в правительстве в пятницу.

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