С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России
12:05 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школы во всех регионах России с понедельника возобновят очные занятия, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах", - сказал он на брифинге в правительстве в пятницу.
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