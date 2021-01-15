Глава Роспотребнадзора считает, что коронавирус станет сезонным

12:20 Источник: Интерфакс

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус никуда не уйдет, он станет сезонным так же, как вирус гриппа.

"Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным и будет приходить к нам в эпидемиологический сезон, как приходит грипп", -сказала Попова в пятницу в рамках дискуссии на площадке Гайдаровского форума.

"Сегодня говорить о том, что у нас (в РФ) прекратится циркуляция вируса, оснований нет", - добавила она.

По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус станет сезонным, когда "летом случаев заболевания не будет практически совсем, а в сезон (с поздней осени до ранней весны - ИФ) они будут появляться".

"Как только станет понятно, что вирус обрел свою сезонность, и летом мы им не болеем, вот тогда мы можем сказать, что все встало на свои места", - уточнила она.

Попова добавила, что "пока такого нет".