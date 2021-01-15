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В 2020 году в РФ произошло почти 440 тыс. пожаров, погибли более 8 тыс. человек - МЧС

12:32 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС РФ отмечает снижение числа пожаров, произошедших в 2020 году на территории России, сообщил в пятницу журналистам замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"В 2020 году зарегистрировано 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше, чем в 2019 году. В них погибли 8 262 человека, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Среди погибших 355 несовершеннолетних - на 12,6% меньше, чем в 2019 году", - сказал он.

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