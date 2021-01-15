0
0
81
НОВОСТИ

Аттестаты в 9-х классах будут выдавать на основе ОГЭ только по двум предметам - Кравцов

13:00 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аттестаты после окончания девятого класса будут выдавать по результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум обязательным предметам, ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Об этом сообщил на брифинге в правительстве в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В девятых классах аттестаты будут выдавать на основе результатов только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Пока экзамены запланированы на конец мая", - сказал Кравцов.

Также для девятиклассников будут проведены контрольные работы на выбор по одному учебному предмету. "Результаты этих контрольных повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам - это тоже май. Конкретные даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образования либо школы", - пояснил министр просвещения РФ.

Он подчеркнул, что при проведении экзаменов будут соблюдаться все правила Роспотребнадзора, которые успешно зарекомендовали себя по опыту прошлого года, позволив предупредить всплески заболеваемости коронавирусом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 15.01.2021
Аккредитация вузов в России может стать бессрочной
0
32
13:05 15.01.2021
Четырехлетний ребенок сел на поезд Нижний Новгород-Москва и уехал - СМИ
0
71
12:32 15.01.2021
В 2020 году в РФ произошло почти 440 тыс. пожаров, погибли более 8 тыс. человек - МЧС
0
107
12:20 15.01.2021
Глава Роспотребнадзора считает, что коронавирус станет сезонным
0
146
12:05 15.01.2021
С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России
0
143
12:00 15.01.2021
Гриппа в России сегодня нет - Попова
0
159
11:32 15.01.2021
Футболист Артем Дзюба заразился коронавирусом
0
202
11:20 15.01.2021
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 3,5 млн
0
222
11:05 15.01.2021
Саудовская Аравия построит "футуристический" город
0
233
11:00 15.01.2021
Байден предложил план стимулирования экономики почти на $2 трлн
0
228

Возврат к списку