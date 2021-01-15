Аттестаты в 9-х классах будут выдавать на основе ОГЭ только по двум предметам - Кравцов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аттестаты после окончания девятого класса будут выдавать по результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум обязательным предметам, ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Об этом сообщил на брифинге в правительстве в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В девятых классах аттестаты будут выдавать на основе результатов только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Пока экзамены запланированы на конец мая", - сказал Кравцов.

Также для девятиклассников будут проведены контрольные работы на выбор по одному учебному предмету. "Результаты этих контрольных повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам - это тоже май. Конкретные даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образования либо школы", - пояснил министр просвещения РФ.

Он подчеркнул, что при проведении экзаменов будут соблюдаться все правила Роспотребнадзора, которые успешно зарекомендовали себя по опыту прошлого года, позволив предупредить всплески заболеваемости коронавирусом.