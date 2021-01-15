Четырехлетний ребенок сел на поезд Нижний Новгород-Москва и уехал - СМИ
13:05 15.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Четырёхлетний ребёнок в одиночку сел на поезд Нижний Новгород — Москва и уехал. Транспортная прокуратура начала проверку.
Мать рассказала журналистам, что должна была ехать из Нижнего Новгорода в Москву, а в Коврове отец планировал подсадить к ней ребёнка в вагон. На станции он действительно проводил сына и ушёл. Оказалось, что матери мальчика в вагоне не было, она опоздала на поезд. Проводники заметили блуждающего по вагону ребёнка и во Владимире передали его полиции, пишут нижегородские СМИ. Говорит Москва
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