Четырехлетний ребенок сел на поезд Нижний Новгород-Москва и уехал - СМИ

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четырёхлетний ребёнок в одиночку сел на поезд Нижний Новгород — Москва и уехал. Транспортная прокуратура начала проверку.

Мать рассказала журналистам, что должна была ехать из Нижнего Новгорода в Москву, а в Коврове отец планировал подсадить к ней ребёнка в вагон. На станции он действительно проводил сына и ушёл. Оказалось, что матери мальчика в вагоне не было, она опоздала на поезд. Проводники заметили блуждающего по вагону ребёнка и во Владимире передали его полиции, пишут нижегородские СМИ. Говорит Москва