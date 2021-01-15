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НОВОСТИ

Аккредитация вузов в России может стать бессрочной

13:20 15.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Аккредитация вузов в России может стать бессрочной, — считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, сейчас это предложение обсуждается экспертами.

Музаев подчеркнул, что были идеи объединить аккредитацию и лицензирование вузов, однако подавляющее большинство специалистов этот подход не поддержало.  Эхо Москвы

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