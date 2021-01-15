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Показатели осеннего пика заболеваемости ковидом в РФ не повторятся - ЦНИИ Роспотребнадзора

13:32 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые наблюдались в России прошлой осенью, вряд ли повторятся. Об этом заявила журналистам в пятницу заместитель директора по клинико- аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной может произойти небольшой рост числа [выявляемых] случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем, и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 93,1 млн человек, около 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 520 531 случай заражения, выздоровели 2 909 680 человек, умерли 64 495. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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