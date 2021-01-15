Банк России видит признаки ускорения инфляции в РФ - Набиуллина

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ видит признаки ускорения инфляции в России, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

"Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция. Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется", - сказала она.