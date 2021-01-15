Единовременные выплаты на детей не подлежат списанию за долги - ЦБ РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, говорится в информационное письме регулятора.

Банк России отмечает, что по информации Федеральной службы судебных приставов, на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается.