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НОВОСТИ

Единовременные выплаты на детей не подлежат списанию за долги - ЦБ РФ

14:32 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, говорится в информационное письме регулятора.

Банк России отмечает, что по информации Федеральной службы судебных приставов, на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается.

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