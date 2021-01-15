РФ выходит из Договора по открытому небу - заявление МИД

14:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, - подчеркнули в дипведомстве. - По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям".