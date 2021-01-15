Привиться от коронавируса можно будет на Красной площади
14:13 15.01.2021
В Москве горожане активно прививаются против COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации, которых будет открываться больше. Один из подобных пунктов может быть размещен на Красной площади, в ГУМе. Как отмечает глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович, после того, как он узнал о предложении худрука «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана открыть пункт вакцинации прямо в театре, он решил поддержать эту инициативу в своем магазине. Ежедневно ГУМ посещают десятки тысяч человек. «Очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора. Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам», - отмечает Куснирович.
Как уже сообщала «НГ», руководство московского театра «Геликон-опера» на днях предложило разместить в учреждении мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, вслед за этим с аналогичной идеей выступили худруки некоторых других театров столицы, например, театра имени Пушкина, и театра Олега Табакова.
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