В Британии компьютерный сбой стер 150 тыс. записей базы данных о правонарушителях

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Великобритании лишилась 150 тыс. записей из базы данных о потенциальных правонарушителях в результате сбоя в работе программного обеспечения. Об этом сообщила в пятницу газета "Таймс".

По информации издания, ошибка привела к удалению отпечатков пальцев, образцов ДНК и сведений об арестах тысяч людей, которые ранее задерживались полицией по подозрению в совершении правонарушений, однако впоследствии были отпущены или оправданы судами. Источники "Таймс" сообщили, что данные оказались стерты на прошлой неделе, и к настоящему моменту эксперты исключили возможность того, что причиной сбоя могли быть действия хакеров. Масштабы нанесенного ущерба пока не оценены до конца, а специалисты пытаются восстановить часть потерянных данных.

"Нам известно о проблемах, возникших с национальной базой данных полиции, и мы тесно взаимодействуем с правительством, чтобы оценить потенциальное воздействие произошедшего на нашу работу", - заявил изданию официальный представитель британского Национального совета начальников полиции.

Записи, содержащие информацию об уже осужденных преступниках, в результате сбоя не пострадали, однако сотрудники правоохранительных органов не смогут с помощью единой электронной базы идентифицировать подозреваемых, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции, но затем были отпущены за недостатком улик. Газета напоминает, что в результате выхода Соединенного Королевства из состава ЕС британской полиции также стало значительно сложнее получать доступ к информации из баз данных европейских коллег.

Кроме того, по данным "Таймс", на два дня была приостановлена выдача британских виз, так как полицейская база данных используется для того, чтобы проверять заявителей на наличие совершенных правонарушений. К настоящему моменту оформление виз возобновлено по решению британского МВД.

В 2008 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал британские власти удалять данные о задержанных, которые не были осуждены, после трех лет хранения. По данным "Таймс", программный сбой возник именно в ходе процедуры автоматического удаления записей, срок хранения которых истек. В настоящий момент британская полиция бессрочно хранит биометрические данные осужденных правонарушителей, однако имеющееся у нее право это делать сейчас также пытаются оспорить в ЕСПЧ.