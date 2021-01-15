Вакцинированные от Covid должны носить маски вне зависимости от уровня антител - Мурашко
15:12 15.01.2021 Источник: Интерфакс
Вакцинированные от коронавируса должны продолжать носить маски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - сказал Мурашко журналистам в пятницу.
По его словам, "вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён".
"Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - сказал Мурашко.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также подтвердил журналистам, что "прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией".
"Это важно для защиты тех окружающих, кто ещё не привился. Действительно, те, у кого высокий титр антител G, защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим", - сказал Гинцбург.
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