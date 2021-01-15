Советник Байдена предложил приостановить и прокладку Nord Stream 2, и санкции против него

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, который консультировал его во время предвыборной борьбы по внешнеполитическим темам, предложил приостановить не только строительство газопровода "Северный поток - 2", но и действие американских санкций против проекта с целью урегулирования разногласий между Вашингтоном и ЕС по этому вопросу.

"Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока - 2", а американцы - действие санкций", - сказал он. По мнению Бернса, "это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими [в проекте] странами", - заявил Бернс в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете "Хандельсблат".