В Сан-Франциско при стрельбе пострадали пять человек - полиция

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером в центре Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Об этом сообщила полиция города в "Твиттере".



"Проводится расследование, пять человек пострадали в результате стрельбы", - говорится в тексте.



Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и врачи. По предварительным данным, ни один из пострадавших не получил серьезных ранений.



Также полиция сообщила об обнаружении оружия.



