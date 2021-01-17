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В Сан-Франциско при стрельбе пострадали пять человек - полиция

13:10 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу вечером в центре Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Об этом сообщила полиция города в "Твиттере".

"Проводится расследование, пять человек пострадали в результате стрельбы", - говорится в тексте.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и врачи. По предварительным данным, ни один из пострадавших не получил серьезных ранений.

Также полиция сообщила об обнаружении оружия.

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