В Сан-Франциско при стрельбе пострадали пять человек - полиция
13:10 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Проводится расследование, пять человек пострадали в результате стрельбы", - говорится в тексте.
Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и врачи. По предварительным данным, ни один из пострадавших не получил серьезных ранений.
Также полиция сообщила об обнаружении оружия.
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