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На количестве обучающихся в МГУ иностранных студентов пандемия не отразилась - ректор вуза

13:20 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ между странами, существенным образом не отразилась на количестве иностранных студентов, которые обучаются в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Об этом в воскресенье заявил ректор вуза Виктор Садовничий в рамках Дня открытых дверей, который проходит онлайн.

"Несмотря на трудные условия (пандемия, ограничения по приезде), мы тем не менее набираем столько же, сколько набирали в очном режиме ребят из других стран, и они продолжают учиться, хотят учиться дистанционно. Мы не понизили уровень и не снизили количество обучающихся иностранных ребят даже в связи с этими экстремальными условиями", - сообщил Садовничий.

Ранее сообщалось, что в МГУ на сегодняшний день без учета филиалов обучается около 8 тыс. иностранных студентов из 75 стран. Около 30% - граждане стран ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Белоруссия), еще около 50% - граждане Азиатского региона (Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония).

В декабре прошлого года в Минобрнауки РФ сообщали, что на сегодняшний день в российских вузах обучаются свыше 300 тыс. иностранных студентов, примерно треть из них не может въехать на территорию России из-за пандемии.

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