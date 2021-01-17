На количестве обучающихся в МГУ иностранных студентов пандемия не отразилась - ректор вуза
13:20 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Несмотря на трудные условия (пандемия, ограничения по приезде), мы тем не менее набираем столько же, сколько набирали в очном режиме ребят из других стран, и они продолжают учиться, хотят учиться дистанционно. Мы не понизили уровень и не снизили количество обучающихся иностранных ребят даже в связи с этими экстремальными условиями", - сообщил Садовничий.
Ранее сообщалось, что в МГУ на сегодняшний день без учета филиалов обучается около 8 тыс. иностранных студентов из 75 стран. Около 30% - граждане стран ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Белоруссия), еще около 50% - граждане Азиатского региона (Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония).
В декабре прошлого года в Минобрнауки РФ сообщали, что на сегодняшний день в российских вузах обучаются свыше 300 тыс. иностранных студентов, примерно треть из них не может въехать на территорию России из-за пандемии.
НОВОСТИ
- 13:10 17.01.2021
- В Сан-Франциско при стрельбе пострадали пять человек - полиция
- 12:40 17.01.2021
- Переписывая историю войны, Польша вычеркивает себя из числа победителей - историк
- 12:10 17.01.2021
- Из-за игнорирования "Спутника V" посол России направил письмо в Союз врачей Турции
- 11:50 17.01.2021
- В России коэффициент распространения коронавируса поднялся до 1,06
- 10:50 17.01.2021
- Джулиани занимается подготовкой аргументов защиты Трампа в рамках процедуры импичмента
- 10:40 17.01.2021
- Трудности с регистрацией для прививки от коронавируса возникли у жители румынской столицы
- 09:50 17.01.2021
- В условиях повышенных мер безопасности Вашингтон готовится к инаугурации президента США
- 09:40 17.01.2021
- В Кабуле застрелены две женщины-судьи - Агентство
- 09:30 17.01.2021
- В период пандемии выявляемость I-II стадии рака снизилась на 2% - онколог Минздрава РФ
- 21:00 16.01.2021
- Иран провел пуски баллистических ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать