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Операцию по спасению 15 членов экипажа затонувшего российского сухогруза проведет Турция

14:10 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции не располагают данными о погибших в результате инцидента с российским сухогрузом в Черном море. Об этом заявил в воскресенье губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

"Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Ранее оно сообщило, что в районе Инкуму провинции Бартын на севере Турции в Черном море затонул российский сухогруз.

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