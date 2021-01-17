Операцию по спасению 15 членов экипажа затонувшего российского сухогруза проведет Турция

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции не располагают данными о погибших в результате инцидента с российским сухогрузом в Черном море. Об этом заявил в воскресенье губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.



"Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями", - приводит его слова Анатолийское агентство.



Ранее оно сообщило, что в районе Инкуму провинции Бартын на севере Турции в Черном море затонул российский сухогруз.



