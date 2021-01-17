Из-за мутаций коронавируса канцлер Австрии объявил о продлении карантина по 7 февраля

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением нового коронавируса с 24 января и нацелена "с 8 февраля начать первые шаги в сторону открытия". Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц.



"Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения, - заявил Курц на пресс-конференции. - Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу".



По его словам, власти вынуждены принимать непопулярное решение о продлении, потому что всем надоел длительный локдаун. Однако зафиксированные в Австрии мутации коронавируса из Великобритании и ЮАР представляют высокую угрозу заражения, объяснил Курц.



Как сообщил канцлер, начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев. Курц рекомендовал населению вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2, объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до 2 метров и призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. Предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрыты до конца февраля.



