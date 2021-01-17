В РФ и США должны сохраниться инструменты по контролю над вооружениями - Глава МИД Франции

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США должны сохранить инструменты по контролю над вооружениями, чтобы стратегическое равновесие не было нарушено. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя перспективы в этой сфере в свете предстоящей смены американской администрации.



"Если ничего не будет предпринято в ближайшие недели, между Москвой и Вашингтоном не останется никаких инструментов для контроля над ядерными вооружениями", - сказал министр в интервью изданию "Журналь дю диманш", полная версия которого опубликована в воскресенье. "Договор СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) перестанет действовать, и тогда стратегическое равновесие двух крупнейших ядерных держав в мире рискует обрушиться", - предостерег он.



По словам Ле Дриана, международное сообщество "такого не видело с шестидесятых годов". "Это в первую очередь затрагивает Европу", - подчеркнул министр. "Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.



