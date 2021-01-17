Навальный прибыл на борт самолета, лайнер отправляется в Москву

17:08 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный сел в самолет до Москвы. Это сообщает «Дождь». Его доставили на борт напрямую, минуя здание терминала. Самолет, на котором возвращается Навальный в Россию, вылетит через 15 минут, сообщает корреспондент «Дождя».



Во Внуково, куда, как ожидается, направится рейс, зал прилета международных рейсов полностью закрыли ограждением, сообщает МБХ медиа.