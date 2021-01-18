В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил амурского тигра
10:32 18.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Хабаровском крае насмерть сбили амурского тигра. ДТП произошло в Комсомольске-на-Амуре.
В темноте водитель легкового автомобиля не заметил, что на дорогу вышел тигр, и не успел затормозить. Хищник получил несовместимые с жизнью травмы.
Сотрудники ГИБДД и специалисты отдела комитета охотхозяйства Минприроды устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.
Этот случай стал третьим в Хабаровском крае за год. Все инциденты были зарегистрированы на территории Нанайского муниципального района.
Амурский тигр занесён в Красную книгу. Говорит Москва
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