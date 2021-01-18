Путин поручил к 1 апреля скорректировать госпрограммы после обновления национальных целей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля завершить корректировку государственных программ в соответствии с обновленными национальными целями развития и единым планом их достижения. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом", - указано в перечне.

Поручение дано правительству РФ, срок его исполнения установлен до 1 апреля 2021 года.