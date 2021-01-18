0
0
80
НОВОСТИ

Путин поручил к 1 апреля скорректировать госпрограммы после обновления национальных целей

11:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля завершить корректировку государственных программ в соответствии с обновленными национальными целями развития и единым планом их достижения. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом", - указано в перечне.

Поручение дано правительству РФ, срок его исполнения установлен до 1 апреля 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 18.01.2021
Выход РФ из Договора по открытому небу был неизбежным из-за позиции США - МИД КНР
0
35
11:05 18.01.2021
Задержание Навального носит глубоко политизированный характер - посол США
0
68
10:32 18.01.2021
В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил амурского тигра
0
130
10:20 18.01.2021
В Башкирии вводятся ковид-паспорта
0
148
10:07 18.01.2021
En+ Group делится планами: компания расширит сеть электрозаправок и вакцинирует 700 сотрудников от COVID-19
0
146
10:05 18.01.2021
Израиль поразил военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет
0
160
10:00 18.01.2021
Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна "Арвин" в Черном море - СМИ
0
161
09:32 18.01.2021
ВВП Китая в 2020 году показал минимальный рост за 45 лет
0
210
09:20 18.01.2021
Трамп в последний день своего президентства может помиловать 100 человек - CNN
0
217
09:05 18.01.2021
Число инфицированных covid-19 в мире приближается к ста миллионам
0
212

Возврат к списку