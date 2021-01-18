Задержание Навального носит глубоко политизированный характер - посол США
11:05 18.01.2021 Источник: Интерфакс
Вашингтон обеспокоен задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, видит в этом политику, заявил посол США в РФ Джейк Салливан.
"Задержание оппозиционера Алексея Навального сразу после его возвращения в Россию 17 января явно носит глубоко политизированный характер. Международное сообщество будет внимательно следить за тем, как будут обращаться с Алексеем Навальным. Российское правительство несет ответственность за его здоровье и безопасность", - отмечается в сообщении посла, размещенном в понедельник на сайте дипмиссии.
По мнению Салливана, "задержание Алексея Навального - очередное событие в серии действий, которые, очевидно, являются атакой на представителей оппозиции и граждан, критикующих российскую власть". "Эти действия предпринимаются в рамках усиливающихся попыток заставить замолчать гражданское общество. Уверенные политические лидеры не боятся независимых голосов и не видят необходимости в злоупотреблении властью ради совершения актов насилия или неправомерных задержаний в отношении политических оппонентов", - говорится в заявлении.
"Российский народ, как и народы других стран мира, заслуживает правительства, которое поддерживает открытый обмен идеями, прозрачное и подотчетное управление, справедливое и равное обращение в соответствии с законом, а также и возможность осуществлять свои права, не опасаясь преследования", - отмечает посол США.
Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.
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