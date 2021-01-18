Выход РФ из Договора по открытому небу был неизбежным из-за позиции США - МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН), о котором МИД РФ объявил в пятницу, был неизбежным из-за нежелания сотрудничать со стороны США. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами", - сказала она.

"Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников", - подчеркнула дипломат.