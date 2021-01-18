В России за сутки выявили 22 857 случаев заражения коронавирусом
11:32 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 857, до 3 591 066. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда стало известно о 22 850 заразившихся. В воскресенье, 17 января, штаб сообщал о 23 586 заболевших. В относительном выражении прирост числа заразившихся третий день не превышает 0,7%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 333. Всего вылечились 2 978 764 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 83% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 471 против 481 днем ранее. Всего от инфекции умерли 66 037 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.
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