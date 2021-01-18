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Правительство Японии считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курил - Суга

12:32 18.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Правительство Японии считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курил. Об этом заявил сегодня в парламенте премьер-министр Есихидэ Суга. По его словам, проблему нельзя передавать будущим поколениям.

Суга подчеркнул, что выступает за активизацию переговоров с Москвой. Стоит напомнить, что Россия и Япония ведут переговоры о мирном договоре с середины прошлого века. Эхо Москвы

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