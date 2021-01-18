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Доходы от экспорта электроэнергии из РФ за 11 месяцев упали почти вдвое, до $427 млн - ФТС

13:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - ноябре 2020 года упали на 49,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составили 426,9 млн долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта электроэнергии за отчетный период составил 10 млрд 664,6 млн кВт ч, что на 42% меньше, чем в январе - ноябре 2019 года.

При этом в ноябре 2020 года экспорт электроэнергии по сравнению с октябрем упал на 11,4%, до 942,1 млн кВт ч. Доходы от экспорта за отчетный месяц составили 44,3 млн долларов, что на 12,7% больше, чем в октябре.

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