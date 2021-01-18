РУДН проведет проверку программ своего института после открытия курса по астрологии
13:05 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский университет дружбы народов намерен провести проверку содержания всех программ, реализуемых институтом повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК), на сайте которого ранее была опубликована информация о запуске курса по астрологии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора РУДН Олега Ястребова.
"В РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам. Сотрудники РУДН, которые спровоцировали данную ситуацию, получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета", - сообщил Ястребов.
По его словам, пакет документов об открытии программы дополнительного образования не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения, "приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел". "Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более - научным направлением РУДН", - отметил ректор РУДН.
Ястребов сообщил, что возможность создания познавательного курса была основана на анализе поисковых запросов пользователей в интернете, среди которых "астрология" вошла в число наиболее популярных. Данный курс не является программой повышения квалификации или программой переподготовки кадров, а является серией мастер- классов от практиков, добавил ректор. "К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика", - добавил Ястребов. Он отметил, что описание программы является вольным творчеством "потенциальных преподавателей программы и сотрудников института".
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