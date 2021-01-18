Высшие органы власти России перейдут на отечественный софт

13:20 Источник: Интерфакс

Эксперты Совета безопасности РФ окажут содействие при переходе высших органов государственной власти на использование отечественного программного обеспечения, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"На заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета при Совете Безопасности России рассмотрен вопрос о научно-методических подходах к переходу высших органов власти на отечественное ПО", - заявил Аношин.

"Рекомендовано провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предусматривающие анализ новых угроз безопасности информации и разработку дополнительных программно-аппаратных средств для их применения в органах государственной власти", - сказал пресс-секретарь.