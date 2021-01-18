Высшие органы власти России перейдут на отечественный софт
13:20 18.01.2021 Источник: Интерфакс
Эксперты Совета безопасности РФ окажут содействие при переходе высших органов государственной власти на использование отечественного программного обеспечения, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"На заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета при Совете Безопасности России рассмотрен вопрос о научно-методических подходах к переходу высших органов власти на отечественное ПО", - заявил Аношин.
"Рекомендовано провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предусматривающие анализ новых угроз безопасности информации и разработку дополнительных программно-аппаратных средств для их применения в органах государственной власти", - сказал пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 14:32 18.01.2021
- Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО - Лавров
- 14:12 18.01.2021
- Почти три четверти россиян встречали Новый год у себя дома - опрос
- 14:00 18.01.2021
- Аспирант МГУ Мифтахов получил 6 лет колонии за нападение на офис "Единой России"
- 13:32 18.01.2021
- Сирия и Израиль ведут переговоры при участии России - СМИ
- 13:05 18.01.2021
- РУДН проведет проверку программ своего института после открытия курса по астрологии
- 13:00 18.01.2021
- Доходы от экспорта электроэнергии из РФ за 11 месяцев упали почти вдвое, до $427 млн - ФТС
- 12:32 18.01.2021
- Правительство Японии считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курил - Суга
- 12:20 18.01.2021
- США и их союзники пытались использовать пандемию для давления на другие страны - Лавров
- 12:05 18.01.2021
- Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - ноябре 2020 г. упал на 42,7%, до $92,7 млрд
- 12:00 18.01.2021
- В Нагорный Карабах вернулись почти 50 тыс беженцев - Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать