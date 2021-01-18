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Почти три четверти россиян встречали Новый год у себя дома - опрос

14:12 18.01.2021 Источник: Интерфакс

Почти три четверти россиян (74%) встречали Новый год у себя дома, в гостях праздновали 9% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно опросу, еще 5% респондентов отмечали Новый год на даче у своих родственников или друзей, 9% россиян не отмечали новогодний праздник.

Исследование показало, что за рубежом Новый год встретили в общей сложности менее 1% россиян - по 1% респондентов приходится на опрошенных возрастных категорий 18-24 лет и 35-44 лет соответственно.

По данным опроса, 2% сограждан настолько увлеклись праздничной атмосферой, что затруднились ответить социологам на вопрос о том, где именно встречали Новый год.

Согласно результатам исследования, почти две трети россиян (61%) довольны тем, как правели новогодние каникулы, более трети (36%) остались не удовлетворены тем, как прошли праздники, 3% сограждан затруднились оценить свое отношение к тому, как провели время.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 13 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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