Лавров сообщил, что в легкой форме перенес коронавирус
15:32 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.
"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал министр в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, намерен ли он вакцинироваться.
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