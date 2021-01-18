Лавров сообщил, что в легкой форме перенес коронавирус

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал министр в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, намерен ли он вакцинироваться.